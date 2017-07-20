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20.07.2017 15:52 В Туле взялись за дома-развалюхи "Вести-Тула"





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«Такие фасады портят вид города. В этой связи в феврале 2017 года были внесены изменения в Правила благоустройства. Согласно им, физические лица, в собственности которых находятся разрушающиеся здания, должны привести их в надлежащий вид или освободить земельный участок от непригодных для проживания или использования в хозяйственных нуждах построек», - говорит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Тулы Алина Кабирова.

Инспекторы управления по административно-техническому надзору продолжают работу по выявлению разрушающихся фасадов домов. По ряду некоторых адресов направлены запросы в БТИ и Росреестр для выявления собственников. Помимо этого идет процедура по признанию зданий бесхозными.«Такие фасады портят вид города. В этой связи в феврале 2017 года были внесены изменения в Правила благоустройства. Согласно им, физические лица, в собственности которых находятся разрушающиеся здания, должны привести их в надлежащий вид или освободить земельный участок от непригодных для проживания или использования в хозяйственных нуждах построек», - говорит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Тулы Алина Кабирова.









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