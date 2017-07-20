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20.07.2017 13:04 В регионе построят новые ФАПы "Вести-Тула"





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Однако, к началу лета тридцать четыре сельских здравпункта не были укомплектованы медицинскими работниками. Но сегодня, в тринадцати из них приём пациентов уже ведётся, в остальных - он начнётся до 1 сентября. Пятнадцать фельдшерско-акушерских пунктов в области не функционируют из-за неудовлетворительного состояния зданий или несоответствия нормам СанПина. В некоторых здравпунктах силами муниципалитетов начат ремонт, в других - идёт подготовка.





В Тульской области будет построено одиннадцать фельдшерско-акушерских пунктов для оказания своевременной медпомощи сельским жителям. На данный момент в регионе работают триста тридцать пять ФАПов.Однако, к началу лета тридцать четыре сельских здравпункта не были укомплектованы медицинскими работниками. Но сегодня, в тринадцати из них приём пациентов уже ведётся, в остальных - он начнётся до 1 сентября. Пятнадцать фельдшерско-акушерских пунктов в области не функционируют из-за неудовлетворительного состояния зданий или несоответствия нормам СанПина. В некоторых здравпунктах силами муниципалитетов начат ремонт, в других - идёт подготовка.

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