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20.07.2017 12:15 Дом Конопацких в Туле ждет реставрации "Вести-Тула"





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Власти обратили внимание на заброшенный дом в марте прошлого года, когда его затопило - трубы прорвало, и вода дошла до первого этажа. Средства на реставрацию изыскали по новой схеме: через торги дом был передан в аренду на 49 лет за один рубль компании «Модерн».



Как рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий, «…планируется, что в доме Конопацких будет офис арендатора. Часть помещений будет выделено под размещение общественной организации Союз реставраторов в Тульской области. Возможно здесь будет центр по ознакомлению школьников и студентов с реставрационным мастерством. То есть, со всей определенностью можно говорить о том, что в этом здании не будет никаких торговых точек».



Компания «Модерн» обязана провести реставрацию, то есть восстановить исторический облик здания, в течение семи лет. Эти работы предварительно оценивают в 50 миллионов рублей. Они начнутся в следующем году. А за этот год в здании починили отопление и проводку, устранили течи в подвале. Впереди - другие противоаварийные работы. Готов и проект реставрации, сейчас он проходит экспертизу.



Дом Конопацких - первый случай в регионе, когда памятник архитектуры отдали в аренду за реставрацию. «Есть ряд усадеб в Тульской области, которые готовы в сдачу в аренду на льготных условиях и ждут своих добросовестных пользователей», - говорит Денис Горецкий.





Год назад ушел с молотка дом Конопацких - памятник культуры, архитектуры и истории в центре Тулы, на улице Каминского. На фоне панельных многоэтажек это миниатюрное здание выделяется стрельчатыми окнами и витражами. До революции здесь жил инспектор народных училищ Адам Конопацкий и купец Борис Черемушкин, любил бывать Вересаев. В наше время размещался областной дом творчества.Власти обратили внимание на заброшенный дом в марте прошлого года, когда его затопило - трубы прорвало, и вода дошла до первого этажа. Средства на реставрацию изыскали по новой схеме: через торги дом был передан в аренду на 49 лет за один рубль компании «Модерн».Как рассказал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий, «…планируется, что в доме Конопацких будет офис арендатора. Часть помещений будет выделено под размещение общественной организации Союз реставраторов в Тульской области. Возможно здесь будет центр по ознакомлению школьников и студентов с реставрационным мастерством. То есть, со всей определенностью можно говорить о том, что в этом здании не будет никаких торговых точек».Компания «Модерн» обязана провести реставрацию, то есть восстановить исторический облик здания, в течение семи лет. Эти работы предварительно оценивают в 50 миллионов рублей. Они начнутся в следующем году. А за этот год в здании починили отопление и проводку, устранили течи в подвале. Впереди - другие противоаварийные работы. Готов и проект реставрации, сейчас он проходит экспертизу.Дом Конопацких - первый случай в регионе, когда памятник архитектуры отдали в аренду за реставрацию. «Есть ряд усадеб в Тульской области, которые готовы в сдачу в аренду на льготных условиях и ждут своих добросовестных пользователей», - говорит Денис Горецкий.













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