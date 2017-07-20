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20.07.2017 11:05 Тулякам, рассчитывающим на бюджетные места в вузах, надо поторопиться
Кира Черьевская



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Порядка трёх тысяч бюджетных мест в этом году в крупнейших тульских вузах. 1984 – в ТулГУ, из них 551 в магистратуру, и 1017 в ТГПУ, из которых на магистратуру – 209 мест. При этом на очную форму обучения в госуниверситет подано 3200 заявлений, в педагогический - более 2000.

Как рассказал начальник приемной комиссии ТулГУ Владислав Котов, «…абсолютным лидером является лечебное дело. Подано более 400 заявлений. Также в пятерке самых популярных специальностей – строительство, юриспруденция, информационно-вычислительная техника и экономика. Также пользуются хорошим спросом машиностроение и электроэнергетика.

Приёмная комиссия будет проходить в три этапа. «29 июля будут приняты в состав студентов особая категория – инвалиды, сироты, ветераны боевых победители олимпиад и т.д., которые поступают без экзаменов. Оставшиеся места будут заполнять по общему конкурсу в два этапа. 3 августа по общему конкурсу на 80% будут заполнены все бюджетные места, оставшиеся – 8 августа», - рассказывает ректор ТулГУ Михаил Грязев.

Почти 6,5 тысяч бюджетных мест предусмотрено в средне-специальных учебных заведениях области. В этом году тульские вузы и новомосковский университет окончили 3205 человек, из них 821 с красными дипломами. И 38% от общего числа выпускников ТулГУ уже устроились на работу по специальностям. «В процессе обучения для студентов мы предлагаем образовательные проекты, в которых мы показываем работодателя. – Говорит директор центра трудоустройства выпускников ТулГУ Владимир Морозов. - Это и экскурсии на предприятия, и, конечно, ярмарка вакансий, где на одной площадке сразу 40 предприятий».

Будущие педагоги могут определиться с выбором места в процессе практики в образовательных учреждениях. Особое внимание в вузах сейчас уделяется индивидуальному обучению, целевым местам. Такие студенты обеспечены работой на предприятии, которое частично оплачивает обучение необходимого для себя специалиста. И это только на руку области. Сегодня задача - трудоустраивать молодежь в регионе. И по этим показателям в 2017 году ТГПУ в 10-ке лучших вузовских центров по профориентации и трудоустройству, ТулГУ – на 1 месте.



















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