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НОВОСТИ | Общество



20.07.2017 10:38 Жители тульской пятиэтажки живут на «болоте»
Алина Фурсенко



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Живописные прогулки жители дома по Баженова, 14 совершают раз в неделю-две, когда обоняние подсказывает – дело – труба. Забиваются канализационные стоки – подвал наполняется зловонной массой. «Плавает такое, что страшно сказать. Дышать невозможно. Не знаю, как люди на первом этаже живут», - говорит житель дома №14 по улице Баженова Анатолий Зайцев.

Капремонта в доме не было никогда, и наверняка, уверены специалисты, большая часть труб серьезно заилена, это подводная часть айсберга. Правда, и его верхушка является не меньшей проблемой. «Вот такую ветошь достают наши специалисты из канализационной трубы. Из-за этого и происходят такие подтопления и засоры. Этот подъезд на самом деле проблемный, я не могу прокомментировать, почему именно в этом подъезде люди бросают в унитаз подобные вещи – тряпки, прокладки, возможно даже и подгузники», - возмущается главный инженер управляющей компании «Ремстройсервис» Людмила Королева.

И вытаскивают это из трубы коммунальщики регулярно. Даже объявления развесили. Жители, правда, утверждают, раз мы не видели – то возможно и не из нашей трубы. И вроде бы тут можно было бы встать на сторону УК, если бы проблема в доме была единственной, но неухоженная пятиэтажка накопила целый воз и других.

«Окна всю зиму все в трещинах. Мы же деньги платим. Вот и уму на дороге можно было бы засыпать», - говорит жительница дома Валентина Горчева. Но ямы бабушек волнуют только в дождь, а запах канализации – почти постоянно. Писали и в городскую администрацию и в Роспотребнадзор. Правда в государственную жилищную инспекцию, которая такими случаями занимается непосредственно, почему-то обратиться не подумали. Но сегодня инспектор здесь, и перепалка жителей с управленцами завершается конструктивным решением.

«Управляющей компании рекомендовано прочистить кусок трубы водоотведения от дома, которая идет в колодец. – Рассказывает старший государственный инспектор ГЖИ Тульской области Евгений Некрасов. - Данные работы будут выполнены в текущем порядке, соответственно, денег с жителей никто брать не будет».

Неделя срока – и если проблема не решится, жители уже обратятся в ГЖИ по прямому адресу, тогда УК привлекут к ответственности. Но на всякий случай и жителям порекомендовали отныне следить не только за тем, хорошо ли работают коммунальщики, но и за тем, что попадает в трубу из их унитаза.
















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