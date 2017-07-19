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НОВОСТИ | Общество



19.07.2017 18:58 ЕГЭ выявил в Тульской области 43 стобалльника
Вести-Тула

ЕГЭ выявил в Тульской области 43 стобалльника

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43 стобалльника в этом году в Тульской области по разным предметам. Лидером по стопроцентному результату стал русский язык - 24 человека с таким результатом. 30 процентов получили оценку «отлично». Выросли оценки по химии - здесь 9 стобалльников, в биологии отличились трое, в истории и информатике - по два выпускника, по физике, литературе и обществознанию - по одному стобалльному результату.

Математику базового уровня на «отлично» сдали 47,5 процентов, отмечается увеличение числа участников ЕГЭ профильного уровня математики. Итоги сдачи ЕГЭ сегодня были подведены на пресс-конференции. В этом году на экзамены были допущены 6393 человека, для этого было организовано 58 пунктов сдачи ЕГЭ. 9 человек были удалены с экзамена: трое за мобильный телефон, шестеро за шпаргалки. Из поданных на апелляцию 518 результатов удовлетворено лишь 19,5%.

Как сообщила заместитель министра-директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «часто апелляции связаны с техническими ошибками – ребята неправильно заполнили бланк ответа. При сканировании ответ не был учтён. Самые частые апелляции – на часть С с развернутым ответом. В присутствии ребенка апелляция рассматривается еще одним независимым специалистом, которых стараемся привлекать из системы высшего образования».

Впервые в этом году в области проводились экзамены по всем 14 предметам по выбору. Двое сдавали испанский язык. Уже в 2022 году прогнозируется введение обязательного ЕГЭ по английскому языку. И уже говорят о том, что возможно введение в этот список ещё географии, истории и литературы. В региональном министерстве к этому готовятся. В том числе, готовят учителей.

По словам Шевелёвой, «мы работаем с нашим педагогическим университетом. К нам должны прийти более ста целевиков, в том числе и очень востребованных учительских специальностей».
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