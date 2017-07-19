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19.07.2017 18:28 Тульские инспекторы ГИМС на соревнованиях столкнулись с новым водоёмом Владимир Лебедев





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В программе соревнований - несколько этапов. Сначала - проверка теории. Затем - скоростные гонки и маневрирование на мотолодках, гидроциклах, а также командная эстафета с оказанием первой помощи. Инспектор ГИМС из Тульской области Игорь Преображенский - один из самых опытных участников. Эти состязания для него третьи. В основном, службу приходится нести на реках, а здесь – озеро, подчёркивает инспектор. И хотя местность незнакомая, команда готова показать высокий класс.



Как говорит инспектор ГИМС МЧС России Игорь Преображенский, «подготовка была у нас не на таком водоеме. Каждый водоем имеет свои особенности. Поэтому хотелось бы приехать пораньше сюда, чтобы испытать те суда, на которых будем работать, но думаю, что в десятку мы войдем».



Лето – горячая пора и для спасателей. Многие отдыхающие, не имея элементарных знаний, тонут в прудах и реках. Сотрудники ГИМС постоянно патрулируют пляжи, базы отдых и детские лагеря. Также ведется борьба и с незарегистрированными катерами и лодками.



Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Лапшов, «люди не имеют удостоверения на право управления маломерными судами. Одна из важных ролей, которые мы исполняем – это контроль за безопасностью пассажиров во время осуществления прогулок на маломерных судах».



То, что межрегиональные соревнования принимает Гусь-Хрустальный – показатель. Область готова организовывать крупные состязания и встречи на самом высоком уровне. Примеры - «Открытая вода» и «Территория смыслов», отмечает первый заместитель руководителя аппарата администрации 33 региона Виктор Кауров.



Состязания продлятся до конца недели. Кроме золота, за первое место победитель получит право участвовать во Всероссийских соревнованиях инспекторов ГИМС. Они пройдут в августе.



Более сотни спасателей из 17 регионов ЦФО - представители Московской, Ярославской, Смоленской, Липецкой, Курской областей. Межрегиональные водно-моторные соревнования Гусь-Хрустальный принимает второй раз. По словам первого заместителя начальника регионального Управления МЧС Руслана Блинова, само участие в подобном турнире - уже победа. Соревнуются лучшие из лучших. Площадкой состязаний выбрано городское озеро.В программе соревнований - несколько этапов. Сначала - проверка теории. Затем - скоростные гонки и маневрирование на мотолодках, гидроциклах, а также командная эстафета с оказанием первой помощи. Инспектор ГИМС из Тульской области Игорь Преображенский - один из самых опытных участников. Эти состязания для него третьи. В основном, службу приходится нести на реках, а здесь – озеро, подчёркивает инспектор. И хотя местность незнакомая, команда готова показать высокий класс.Как говорит инспектор ГИМС МЧС России Игорь Преображенский, «подготовка была у нас не на таком водоеме. Каждый водоем имеет свои особенности. Поэтому хотелось бы приехать пораньше сюда, чтобы испытать те суда, на которых будем работать, но думаю, что в десятку мы войдем».Лето – горячая пора и для спасателей. Многие отдыхающие, не имея элементарных знаний, тонут в прудах и реках. Сотрудники ГИМС постоянно патрулируют пляжи, базы отдых и детские лагеря. Также ведется борьба и с незарегистрированными катерами и лодками.Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Лапшов, «люди не имеют удостоверения на право управления маломерными судами. Одна из важных ролей, которые мы исполняем – это контроль за безопасностью пассажиров во время осуществления прогулок на маломерных судах».То, что межрегиональные соревнования принимает Гусь-Хрустальный – показатель. Область готова организовывать крупные состязания и встречи на самом высоком уровне. Примеры - «Открытая вода» и «Территория смыслов», отмечает первый заместитель руководителя аппарата администрации 33 региона Виктор Кауров.Состязания продлятся до конца недели. Кроме золота, за первое место победитель получит право участвовать во Всероссийских соревнованиях инспекторов ГИМС. Они пройдут в августе.





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