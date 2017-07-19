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|19.07.2017 17:57 Тульские велосипедисты начали чемпионат Европы с «золота»
|Вести-Тула
Уже в первый день чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Португалии, спортсмены сборной России, в состав которой вошли и туляки, удостоились золотых наград. С этим достижением наших велосипедистов поздравил губернатор Алексей Дюмин.
Так, золотые медали в командном спринте завоевали туляки Дмитрий Нестеров и Даниила Комков, причем в этом виде наши спортсмены установили и новый мировой рекорд. В женском командном спринте золото досталось российской команде, в составе которой выступила тулячка Ксения Андреева.
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