НОВОСТИ







19.07.2017 17:57 Тульские велосипедисты начали чемпионат Европы с «золота» Вести-Тула





| фото |



Так, золотые медали в командном спринте завоевали туляки Дмитрий Нестеров и Даниила Комков, причем в этом виде наши спортсмены установили и новый мировой рекорд. В женском командном спринте золото досталось российской команде, в составе которой выступила тулячка Ксения Андреева.



Уже в первый день чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходит в Португалии, спортсмены сборной России, в состав которой вошли и туляки, удостоились золотых наград. С этим достижением наших велосипедистов поздравил губернатор Алексей Дюмин.Так, золотые медали в командном спринте завоевали туляки Дмитрий Нестеров и Даниила Комков, причем в этом виде наши спортсмены установили и новый мировой рекорд. В женском командном спринте золото досталось российской команде, в составе которой выступила тулячка Ксения Андреева.

Читать @gtrktula

















