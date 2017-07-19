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19.07.2017 16:42 Плавчанки представили Россию на Международных соревнованиях студенческих компаний Вести-Тула





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Наши ребята делают своими руками развивающие игры, кубики и книжки. По итогам фестиваля первое место досталось ребятам из Эстонии, создавшим биоупаковку, которая перерабатывает органические отходы. Несмотря на то, что наши девушки не победили, они приобрели ценный опыт. Тем более представлять свою страну на мероприятии такого масштаба - большая гордость.



Плавчанки представили нашу страну на 28 Международных соревнованиях студенческих компаний, которые прошли в Бельгии. Всего в них приняли участие 200 студентов, а это 37 команд-победителей национальных соревнований со всей Европы. Россию представляла школьная компания «Чудесная мастерская» из Плавска.Наши ребята делают своими руками развивающие игры, кубики и книжки. По итогам фестиваля первое место досталось ребятам из Эстонии, создавшим биоупаковку, которая перерабатывает органические отходы. Несмотря на то, что наши девушки не победили, они приобрели ценный опыт. Тем более представлять свою страну на мероприятии такого масштаба - большая гордость.

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