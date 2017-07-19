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19.07.2017 16:22 За сутки на дорогах Тульской области пострадали двое детей Вести-Тула





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На 172-м километре автодороги М-2 «Крым» «Рено Логан» улетел в кювет. Пострадали двое мужчин – водитель и пассажир иномарки. Им была оказана медпомощь.



В поселке Рассвет Большой Тулы под колёса автомобиля «Дэу Нексия» попал 7-летний мальчик, который выехал на велосипеде из-за стоящего транспортного средства. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.



На 155-м километре дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань автоледи за рулем автомобиля «Тойота Венза» врезалась в дорожный знак, после чего машина перевернулась. В результате водитель данного автомобиля и два его пассажира - женщина и восьмилетний мальчик - госпитализированы.На 172-м километре автодороги М-2 «Крым» «Рено Логан» улетел в кювет. Пострадали двое мужчин – водитель и пассажир иномарки. Им была оказана медпомощь.В поселке Рассвет Большой Тулы под колёса автомобиля «Дэу Нексия» попал 7-летний мальчик, который выехал на велосипеде из-за стоящего транспортного средства. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.

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