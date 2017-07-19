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19.07.2017 13:50 Туляки готовятся к Первенству и Чемпионату России по стрельбе из лука "Вести-Тула"





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Отмечу, в феврале этого года Алексей Дюмин поставил задачу - выделить финансирование на приобретение материальной части для тульских лучников. Поручение было исполнено. Профессиональное оборудование с полной комплектацией (включающее четыре классических лука, используемых на Олимпийских играх), подаренное Фондом развития «Перспектива» тульским спортсменам, позволяет подготовиться к соревнованиям на более качественном уровне.







Тульские лучники готовятся к Первенству и Чемпионату России по стрельбе из лука. Накануне на аэродроме в Мясново прошла очередная тренировка спортсменов Тульской федерации. В конце августа для взрослых спортсменов (старше 18 лет) в Великих Луках пройдет Чемпионат России, а в сентябре в Калининграде состоится Первенство страны среди юношей и девушек моложе 18 лет. В планах попасть в тройку сильнейших.Отмечу, в феврале этого года Алексей Дюмин поставил задачу - выделить финансирование на приобретение материальной части для тульских лучников. Поручение было исполнено. Профессиональное оборудование с полной комплектацией (включающее четыре классических лука, используемых на Олимпийских играх), подаренное Фондом развития «Перспектива» тульским спортсменам, позволяет подготовиться к соревнованиям на более качественном уровне.

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