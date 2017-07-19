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19.07.2017 13:40 Программа «Большая Тула - Светлый город» выполнена на 84% "Вести-Тула"





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Муниципальная программа «Большая Тула – Светлый город-2017» разработана по поручению главы администрации Евгения Авилова. Список адресов сформирован в соответствии с пожеланиями жителей и руководителей ТОС. В два последующих года программа будет продолжена. В неё на данный момент уже включено около 300 объектов.





Выполнение программа «Большая Тула - Светлый город» составляет 84%. На сегодняшний день монтаж опор освещения и светильников произведён на 145 объектах. Всего же, в рамках программы до конца года планируется произвести работы на 172 объектах. Десять из них - по предписанию ГИБДД.Муниципальная программа «Большая Тула – Светлый город-2017» разработана по поручению главы администрации Евгения Авилова. Список адресов сформирован в соответствии с пожеланиями жителей и руководителей ТОС. В два последующих года программа будет продолжена. В неё на данный момент уже включено около 300 объектов.

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