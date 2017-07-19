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19.07.2017 13:30 Тульские санврачи предупреждают об опасностях, таящихся в овощах и фруктах "Вести-Тула"





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Как рассказала заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…многие люди считают, что достаточно срезать подгнивший бочок и такой плод можно употреблять. Это заблуждение. Потому что микротоксины, которые выделяются плесневыми грибами, глубоко проникают, очень быстро поражают весь плод целиком. В частности микротоксин патулин оказывает канцерогенное действие, оказывает токсическое влияние на печень. Поэтому подгнившие овощи и фрукты нужно выбрасывать и ни в коем случае не срезать и не употреблять.



«Нарваться» на такие фрукты-овощи можно с большей долей вероятностью в местах стихийной торговли. Где у продавцов, как правило, нет документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.





И лечат, и калечат. Роспотребнадзор предупреждают о вреде, который кроется, как ни парадоксально, в кладезе витаминов - сезонных фруктах и овощах. С повышением температуры на улице резко сократился срок хранения таких продуктов. Более того санитарные врачи говорят, что употребление в пищу овощей и фруктов, которые начали гнить, может спровоцировать даже возникновение онкологических заболеваний.Как рассказала заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…многие люди считают, что достаточно срезать подгнивший бочок и такой плод можно употреблять. Это заблуждение. Потому что микротоксины, которые выделяются плесневыми грибами, глубоко проникают, очень быстро поражают весь плод целиком. В частности микротоксин патулин оказывает канцерогенное действие, оказывает токсическое влияние на печень. Поэтому подгнившие овощи и фрукты нужно выбрасывать и ни в коем случае не срезать и не употреблять.«Нарваться» на такие фрукты-овощи можно с большей долей вероятностью в местах стихийной торговли. Где у продавцов, как правило, нет документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.









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