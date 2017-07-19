Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



19.07.2017 13:30 Тульские санврачи предупреждают об опасностях, таящихся в овощах и фруктах
"Вести-Тула"



| фото |
И лечат, и калечат. Роспотребнадзор предупреждают о вреде, который кроется, как ни парадоксально, в кладезе витаминов - сезонных фруктах и овощах. С повышением температуры на улице резко сократился срок хранения таких продуктов. Более того санитарные врачи говорят, что употребление в пищу овощей и фруктов, которые начали гнить, может спровоцировать даже возникновение онкологических заболеваний.

Как рассказала заместитель начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова, «…многие люди считают, что достаточно срезать подгнивший бочок и такой плод можно употреблять. Это заблуждение. Потому что микротоксины, которые выделяются плесневыми грибами, глубоко проникают, очень быстро поражают весь плод целиком. В частности микротоксин патулин оказывает канцерогенное действие, оказывает токсическое влияние на печень. Поэтому подгнившие овощи и фрукты нужно выбрасывать и ни в коем случае не срезать и не употреблять.

«Нарваться» на такие фрукты-овощи можно с большей долей вероятностью в местах стихийной торговли. Где у продавцов, как правило, нет документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.