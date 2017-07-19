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19.07.2017 13:14 Тульские клещи стали менее активными "Вести-Тула"





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Всего, по данным областного Управления Роспотребнадзора, от укусов опасных насекомых пострадали 1667 человек. Нападения клещей регистрируются в парках, на приусадебных участках и в лесополосах. Как сообщают санитарные врачи, на сегодняшний день акарицидная обработка проведена на 736 гектарах территории Тульской области.





В Тульской области за прошедшую неделю клещи покусали 85 человек, в том числе 23 ребенка. Всего же с начала сезона от этих насекомых пострадали почти 1700 жителей региона.Всего, по данным областного Управления Роспотребнадзора, от укусов опасных насекомых пострадали 1667 человек. Нападения клещей регистрируются в парках, на приусадебных участках и в лесополосах. Как сообщают санитарные врачи, на сегодняшний день акарицидная обработка проведена на 736 гектарах территории Тульской области.

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