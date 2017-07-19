НОВОСТИ | Общество







19.07.2017 12:50 Туляков приглашают на фестиваль «Театральный дворик» Елена Панова





| фото |



Испанские артисты, не единственные иностранные гости фестиваля. Свои представления покажут коллективы из Германии, Израиля, Франции, Италии, и наши ближайшие соседи белорусы. На главной площади города выступает труппа из Италии, название коллектива в переводе означает Театр тишины. Пермский театр кукол Туки-Луки привез шоу «Люди и птицы». В постановке соединены абсолютные противоположности: миниатюрные куклы-марионетки и артисты на ходулях. На родине театра спектакль давно называют легендарным.



Особенность тульского «Театрального дворика» в том, что свое творчество показывают именно уличные артисты. Этот вид искусства появился с незапамятных времен. На Руси по праздникам и на ярмарках представления с Петрушкой и скоморохами собирали многочисленную публику. А по городам Европы в средние века колесили трубадуры и менестрели. «Мы продолжаем традиции менестрелей. Это именно уличная музыка», - говорит художественный руководитель фолк-проекта Илья Куренков.



Девятый Театральный Дворик в этом году будет продолжаться целых шесть дней. Для показов в городе организованы семь площадок. Одной из точек фестиваля впервые стал Тульский кремль. Похоже, именно такого яркого и шумного всплеска не хватало всем нам этим серым дождливым летом.



Эти театры точно не начинаются с вешалки. Вопреки известному выражению великого Константина Станиславского. Для того, чтобы выступить ярко им нужно открытое пространство, а не театральные подмостки. Накануне в Туле открылся девятый фестиваль уличных театров. Первыми выступили барабанщики из Испании.Испанские артисты, не единственные иностранные гости фестиваля. Свои представления покажут коллективы из Германии, Израиля, Франции, Италии, и наши ближайшие соседи белорусы. На главной площади города выступает труппа из Италии, название коллектива в переводе означает Театр тишины. Пермский театр кукол Туки-Луки привез шоу «Люди и птицы». В постановке соединены абсолютные противоположности: миниатюрные куклы-марионетки и артисты на ходулях. На родине театра спектакль давно называют легендарным.Особенность тульского «Театрального дворика» в том, что свое творчество показывают именно уличные артисты. Этот вид искусства появился с незапамятных времен. На Руси по праздникам и на ярмарках представления с Петрушкой и скоморохами собирали многочисленную публику. А по городам Европы в средние века колесили трубадуры и менестрели. «Мы продолжаем традиции менестрелей. Это именно уличная музыка», - говорит художественный руководитель фолк-проекта Илья Куренков.Девятый Театральный Дворик в этом году будет продолжаться целых шесть дней. Для показов в городе организованы семь площадок. Одной из точек фестиваля впервые стал Тульский кремль. Похоже, именно такого яркого и шумного всплеска не хватало всем нам этим серым дождливым летом.











Читать @gtrktula

















