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19.07.2017 12:22 Тульским предпринимателям рассказали, на какую помощь они могут рассчитывать Кира Черьевская





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Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин рассказал, что «…уже два года работа глав муниципальных образований оцениваются с точки зрения муниципального инвестиционного рейтинга в той части, насколько качественно они работают с бизнесом, насколько главы и их экономические блоки в администрациях открыты для общения с бизнесом, насколько они оказывают необходимое содействие в реализации тех или иных проектов».



Грант в 500 тысяч рублей два года назад позволил дать старт «Конструкторскому бюро специального станкостроения». Инновационный проект туляков по производству лазерных станков, 3Д принтеров оценили в министерстве экономики. На собственноручно созданном лазерном станке, который управляется с помощью компьютера, сейчас на предприятии изготавливают всевозможную продукцию – от сувениров до некрупногабаритной мебели. «Одним из новых направлений у нас будет создание производства по выпуску развивающих игрушек из экологически чистых материалов», - говорит директор ООО «КБ специального станкостроения» Алексей Венёвцев.



Одной из перспективных площадок для развития бизнеса был представлен Узловский индустриальный кластер. На строящихся производствах будет трудиться несколько тысяч человек, для которых необходимы предприятия питания, магазины. На встрече было задано немало вопросов. И большинство касалась сельскохозяйственной отрасли. Изменения в предоставлении льготного кредита и субсидий. Теперь эти вопросы из-за выявленных случаев в стране нецелевого использования средств решает Минсельхоз России.



Все вопросы и замечания были услышаны, в том числе и по вводу в оборот бесхозных земель и по предоставлению субсидий для среднего рогатого скота, и всё же возникающих трудностях при предоставлении кредита.

Дорогу малому и среднему бизнесу сегодня в области, как и в целом по России, открывают всеми силами и средствами. Это и предоставление льготных кредитов под 5% и снижение ставки по налогам, и субсидии на возмещение разного рода затрат, и налоговые каникулы для начинающих бизнесменов, и предоставление грантов, и снижение административных барьеров.Министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин рассказал, что «…уже два года работа глав муниципальных образований оцениваются с точки зрения муниципального инвестиционного рейтинга в той части, насколько качественно они работают с бизнесом, насколько главы и их экономические блоки в администрациях открыты для общения с бизнесом, насколько они оказывают необходимое содействие в реализации тех или иных проектов».Грант в 500 тысяч рублей два года назад позволил дать старт «Конструкторскому бюро специального станкостроения». Инновационный проект туляков по производству лазерных станков, 3Д принтеров оценили в министерстве экономики. На собственноручно созданном лазерном станке, который управляется с помощью компьютера, сейчас на предприятии изготавливают всевозможную продукцию – от сувениров до некрупногабаритной мебели. «Одним из новых направлений у нас будет создание производства по выпуску развивающих игрушек из экологически чистых материалов», - говорит директор ООО «КБ специального станкостроения» Алексей Венёвцев.Одной из перспективных площадок для развития бизнеса был представлен Узловский индустриальный кластер. На строящихся производствах будет трудиться несколько тысяч человек, для которых необходимы предприятия питания, магазины. На встрече было задано немало вопросов. И большинство касалась сельскохозяйственной отрасли. Изменения в предоставлении льготного кредита и субсидий. Теперь эти вопросы из-за выявленных случаев в стране нецелевого использования средств решает Минсельхоз России.Все вопросы и замечания были услышаны, в том числе и по вводу в оборот бесхозных земель и по предоставлению субсидий для среднего рогатого скота, и всё же возникающих трудностях при предоставлении кредита.











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