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19.07.2017 10:26 Жители двух деревень Большой Тулы живут рядом с канализационной ямой Виталий Моторин





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Содержимое стоков залило даже фундаменты еще недостроенных домов нового микрорайона, и по ручейкам, канавкам и грунтовым водам спускается в пруд, близ которого расположены десятки домов сразу двух деревень. «Жить в последнее время здесь просто невозможно. Запах настолько сильный, что даже дети из дома не выходят. Окна в домах никто не открывает», - говорит житель улицы Новотихвенская Вячеслав Тимошкин.



Ошибка в расчетах, разгильдяйство или халатность? Что произошло при строительстве этого микрорайона теперь выясняет прокуратура, причины же этого экологического бедствия ведомству уже ясны - канализационный насос с объемом водоотведения просто не справляется. Как рассказала старший помощник прокурора города Тулы Юлия Холоимова, «…коллектор был построен без согласования с «Тулагорводоканалом». Насосная станция была в ненадлежащем состоянии и не справлялась с таким объемом стоков. Насосы периодически выходили из строя».



Более того, уже без малого год эта инфраструктура бесхозная, ее лишь по доброте душевной иногда обслуживал водоканал. Отчаявшись решить проблему самостоятельно, жители обратились к главе региона. «Жить в таких условиях люди устали, и я их прекрасно понимаю», - сказал на одном из совещаний Алексей Дюмин, обращаясь к министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову. По словам Панфилова, «…была проведена проверка, в ходе которой был зафиксирован факт аварийной ситуации. Сотрудники «Тулагорводоканала» аварию устранили. В настоящее время эта организация приняла данные сети на обслуживание».



«На сегодняшний день проведена процедура обеззараживания. Стоков нет. Но с вводом всего поселка канализация справляться со стоками не будет», - отметил прокурор Тульской области Алексанндр Козлов.



Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «…есть проблема с подводом электричества. В настоящее время КНС запитана от жилого дома. Изыскана возможность, решается вопрос с электросетями».



Комплексные меры, которые решат проблему раз и на всегда, в правительстве должны разработать уже к концу этой недели. Впрочем в администрации города Тулы, уверяют, что при всем желании, на это уйдет от 4 до 9 месяцев.



Это заросшее тиной и мхом болото, на пруд совершенно не похоже. Найти его можно по запаху канализации, но еще полтора года назад это место так не выглядело. Вместо наполненного жижей оврага был пруд, в окрестностях которого даже росла редкая для наших широт дикая клюква. Вот в это, его превратили сточные воды из канализации построенного недавно микрорайона.Содержимое стоков залило даже фундаменты еще недостроенных домов нового микрорайона, и по ручейкам, канавкам и грунтовым водам спускается в пруд, близ которого расположены десятки домов сразу двух деревень. «Жить в последнее время здесь просто невозможно. Запах настолько сильный, что даже дети из дома не выходят. Окна в домах никто не открывает», - говорит житель улицы Новотихвенская Вячеслав Тимошкин.Ошибка в расчетах, разгильдяйство или халатность? Что произошло при строительстве этого микрорайона теперь выясняет прокуратура, причины же этого экологического бедствия ведомству уже ясны - канализационный насос с объемом водоотведения просто не справляется. Как рассказала старший помощник прокурора города Тулы Юлия Холоимова, «…коллектор был построен без согласования с «Тулагорводоканалом». Насосная станция была в ненадлежащем состоянии и не справлялась с таким объемом стоков. Насосы периодически выходили из строя».Более того, уже без малого год эта инфраструктура бесхозная, ее лишь по доброте душевной иногда обслуживал водоканал. Отчаявшись решить проблему самостоятельно, жители обратились к главе региона. «Жить в таких условиях люди устали, и я их прекрасно понимаю», - сказал на одном из совещаний Алексей Дюмин, обращаясь к министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову. По словам Панфилова, «…была проведена проверка, в ходе которой был зафиксирован факт аварийной ситуации. Сотрудники «Тулагорводоканала» аварию устранили. В настоящее время эта организация приняла данные сети на обслуживание».«На сегодняшний день проведена процедура обеззараживания. Стоков нет. Но с вводом всего поселка канализация справляться со стоками не будет», - отметил прокурор Тульской области Алексанндр Козлов.Как сообщил глава администрации города Тулы Евгений Авилов, «…есть проблема с подводом электричества. В настоящее время КНС запитана от жилого дома. Изыскана возможность, решается вопрос с электросетями».Комплексные меры, которые решат проблему раз и на всегда, в правительстве должны разработать уже к концу этой недели. Впрочем в администрации города Тулы, уверяют, что при всем желании, на это уйдет от 4 до 9 месяцев.















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