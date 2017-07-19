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19.07.2017 09:49 Гражданин Украины убивал узловчан черенками от лопаты, прутьями и камнями
"Вести-Тула"



| фото |
Гражданин Украины, совершивший в Тульской области пять убийств, проведет остаток жизни в колонии особого режима. Следователи доказали в суде, что 37-летний мужчина, незаконно пребывая на территории России, за три года убил и сжег тела пятерых узловчан.

Первой пала от рук душегуба его сожительница, потом еще четверо мужчин. На следственных экспериментах он сознался в содеянном и даже показал, как именно расправлялся со своими жертвами. Орудиями убийства в разное время становились черенки от лопаты, прутья, камни и другие подручные инструменты.

«Данный гражданин не имел на территории России постоянного места жительства. Он был неоднократно судим, в том числе за совершение краж. Проживал в заброшенных домах в садоводческих товариществах в Узловой. По его словам, убийства он совершал в результате неприязни, возникшей после совместного распития спиртных напитков», - рассказывает исполняющая обязанности помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина.
















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