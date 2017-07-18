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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 18:48 Итальянцы привезли на «Театральный дворик» спектакль об иммиграции
Вести-Тула

Итальянцы привезли на «Театральный дворик» спектакль об иммиграции

| фото |
Сегодня в Туле стартовал Девятый международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Начался он с карнавального шествия от улицы Каминского до площади Ленина. Далее открылись три площадки. Программа фестиваля рассчитана на шесть дней.

В числе участников - 54 российских и зарубежных коллектива, которые покажут 185 различных представлений. Среди них и команда итальянского театра «Silence Teatro». Как рассказал его режиссёр Луиджи Пеццотти, «спектакль, который мы представляем в Туле, называется «Иностранные голоса». Он об иммиграции, о сожительстве людей разных культур. Можно сказать, что это спектакль о памяти, потому что он создан из воспоминаний наших дедушек и пап, которые были, в своем большинстве, иммигрантами. Мы проводим параллель и с тем, что происходит сейчас: иммигранты приезжают в Италию и сталкиваются с теми же сложностями приема, что и европейские эмигранты начала ХХ века, переезжавшие в Америку».))

«Иностранные голоса» будут понятны зрителям любых возрастов и национальностей, потому что слова для описания эмоций излишни, яркие мизансцены заменят долгие диалоги. Итальянские актеры надеются получить в Туле такой же позитивный ответ от аудитории, как и в других городах России, где им удалось побывать.
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