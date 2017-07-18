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18.07.2017 18:38 Почему в Туле закрылись пункты приёма коммунальных платежей? Вести-Тула





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Нововведение требует особой техники, которая была заказана еще в феврале, но до сих пор не поступила в полном объеме. Кроме того, на данный момент проходит обучение кассиров работе на новом оборудовании.



Как рассказала начальник отдела приема платежей Ольга Боровкова, «в ближайшее время пункты будут открыты, о чем сообщим дополнительно. Кроме того, режим работы пунктов увеличился. Кассы работают без выходных дней. Планируем открыть даже новые пункты».



Где оплатить квитанции? В Туле закрыты больше половины пунктов ИВЦ ЖКХ. Руководство обещает, что это временные трудности, но вот уже больше двух недель туляки не знают ни причины неполадок, ни срока их устранения. На данный момент в области работают 30 пунктов оплаты, связано это с переходом на онлайн-кассы.Нововведение требует особой техники, которая была заказана еще в феврале, но до сих пор не поступила в полном объеме. Кроме того, на данный момент проходит обучение кассиров работе на новом оборудовании.Как рассказала начальник отдела приема платежей Ольга Боровкова, «в ближайшее время пункты будут открыты, о чем сообщим дополнительно. Кроме того, режим работы пунктов увеличился. Кассы работают без выходных дней. Планируем открыть даже новые пункты».





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