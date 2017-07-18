Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 18:23 Велогонщики команды «Марафон-Тула» пройдут испытание Первенством Европы
Вести-Тула

Велогонщики из команды «Марафон-Тула» отправились на Первенство Европы

| фото |
Сегодня в португальской Анадии стартует Первенство Европы по велоспорту на треке. Тульские велогонщики из команды «MARATHON-TULA» примут участие в соревнованиях в составе сборной России. Так, Максим Пискунов и Сергей Ростовцев будут защищать титул чемпионов Европы среди юниоров 19-22 лет в мэдисоне. Максим Пискунов также будет иметь неплохие шансы на медаль в омниуме.

На командную гонку преследования за сборную России заявлены Максим Пискунов, Сергей Ростовцев, Максим Сухов, Сергей Мосин, Андрей Простокишин – состав, победивший на первенстве России в начале июля в Санкт-Петербурге. Представлять страну в темповых дисциплинах среди женщин будут Диана Климова – омниум, и вместе с ней Мария Петухова – мэдисон.

Большие надежды тренерский штаб возлагает на Татьяну Киселеву, которая будет бороться за места на пьедестале в 500 метров гите, кейрине и спринте, а вместе с Наталией Антоновой, представляющей Санкт-Петербург, выступит в командном спринте.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.