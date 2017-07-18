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18.07.2017 18:23 Велогонщики команды «Марафон-Тула» пройдут испытание Первенством Европы Вести-Тула





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На командную гонку преследования за сборную России заявлены Максим Пискунов, Сергей Ростовцев, Максим Сухов, Сергей Мосин, Андрей Простокишин – состав, победивший на первенстве России в начале июля в Санкт-Петербурге. Представлять страну в темповых дисциплинах среди женщин будут Диана Климова – омниум, и вместе с ней Мария Петухова – мэдисон.



Большие надежды тренерский штаб возлагает на Татьяну Киселеву, которая будет бороться за места на пьедестале в 500 метров гите, кейрине и спринте, а вместе с Наталией Антоновой, представляющей Санкт-Петербург, выступит в командном спринте.



Сегодня в португальской Анадии стартует Первенство Европы по велоспорту на треке. Тульские велогонщики из команды «MARATHON-TULA» примут участие в соревнованиях в составе сборной России. Так, Максим Пискунов и Сергей Ростовцев будут защищать титул чемпионов Европы среди юниоров 19-22 лет в мэдисоне. Максим Пискунов также будет иметь неплохие шансы на медаль в омниуме.На командную гонку преследования за сборную России заявлены Максим Пискунов, Сергей Ростовцев, Максим Сухов, Сергей Мосин, Андрей Простокишин – состав, победивший на первенстве России в начале июля в Санкт-Петербурге. Представлять страну в темповых дисциплинах среди женщин будут Диана Климова – омниум, и вместе с ней Мария Петухова – мэдисон.Большие надежды тренерский штаб возлагает на Татьяну Киселеву, которая будет бороться за места на пьедестале в 500 метров гите, кейрине и спринте, а вместе с Наталией Антоновой, представляющей Санкт-Петербург, выступит в командном спринте.

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