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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 17:17 В Туле открылась выставка памяти художника Сергея Петнюнаса
Вести-Тула

В Туле открылась выставка памяти художника Сергея Петнюнаса

| фото |
В тульском Выставочном зале открылась экспозиция «Странник» памяти Сергея Петнюнаса - тульского художника, погибшего в Кармадонском ущелье. Имя живописца хорошо известно в кругах почитателей искусства. Сегодня перед посетителями представлены работы из собрания семьи автора и коллекции Тульского областного художественного музея.

Сюжеты, преимущественно, библейские и сказочные. В их числе – 15 масляных работ и более тридцати акварельных изображений героев к сказке «Эль», написанной самим художником. Уникальная возможность познакомиться с творчеством Сергея Петнюнаса будет у жителей и гостей оружейной столицы до 14 августа.

Вдова художника Антонина Петнюнас рассказала, что «14 июля 2017 года ему исполнилось 60 лет. Эта выставка – подарок Сергею. Художники выбрали название «Странник», потому что он искал что-то особенное, почему увлекался и философией, и мифологией, и религией. Хотел найти что-то такое, что позволило бы ещё больше творить».
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