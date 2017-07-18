НОВОСТИ | Общество







18.07.2017 16:40 В центре Тулы ограничат движение в связи с проведением фестиваля «Театральный дворик» Вести-Тула





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Сегодня с 16 до 19 часов - по улице Каминского (на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской). Введен запрет на остановку и стоянку до 22 часов на площади Ленина, а также с сегодняшнего дня и по 22 июля с 17 до 19 часов - по улице Каминского (на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской).





В связи с проведением в Туле международного фестиваля «Театральный дворик» в городе будет ограничено движение транспорта.Сегодня с 16 до 19 часов - по улице Каминского (на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской). Введен запрет на остановку и стоянку до 22 часов на площади Ленина, а также с сегодняшнего дня и по 22 июля с 17 до 19 часов - по улице Каминского (на участке от проспекта Ленина до улицы Тургеневской).

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