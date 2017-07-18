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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 16:05 В ГТРК «Тула» началась стажировка студентов кафедры журналистики ТулГУ
Вести-Тула

В ГТРК «Тула» началась стажировка студентов кафедры журналистики ТулГУ

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С ознакомительной стажировки в ведущем медиахолдинге - Всероссийской государственной телерадиокомпании - начинают сегодня свой путь в профессию студенты-первокурсники кафедры журналистики Тульского госуниверситета. Многие из них уже через несколько лет вольются в дружную команду наших телеканалов - «Россия 1» и «Россия 24».

Заведующий кафедрой журналистики ТулГУ, председатель Союза журналистов Тульской области Борис Играев отметил, что «ГТРК «Тула» - одна из немногих мультимедийных компаний, с которыми нашей кафедре удобно и приятно работать. Здесь к нашим студентам относятся с любовью, с уважением и учат мастерству».

Студентов встретил директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов: «Я рад приветствовать вас в тульском филиале ВГТРК, где работают телеканал «Россия», телеканал «Россия 24», откуда вещают радиостанции «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». Я уверен, что через три-четыре года вы придёте к нам. С теми журналистами, профессионалами, которых готовит Борис Играев, нам очень комфортно работать. Добро пожаловать в дружную семью ВГТРК!».
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