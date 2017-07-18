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18.07.2017 15:06 В Заречье пройдет развлекательная программа в рамках проекта «Нескучный город» "Вести-Тула"





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Напомним, с 18 апреля по 1 октября во всех территориальных округах Тулы проходят мероприятия в рамках проекта «Нескучный город». Проект реализуется по инициативе главы администрации города Тулы Евгения Авилова. На пяти площадках города творческие коллективы Городского концертного зала и Дома культуры «Косогорец» представляют концертно-развлекательные и интерактивные программы.





Сегодня в Зареченском округе в сквере «Тульское чаепитие» пройдет развлекательная программа в рамках проекта «Нескучный город». С 17-ти до 18-ти часов на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова запланированы концертно-развлекательные программы для жителей и гостей города, интерактивные игры для детей и подростков, фотозона со сказочными персонажами (ростовые куклы), мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.Напомним, с 18 апреля по 1 октября во всех территориальных округах Тулы проходят мероприятия в рамках проекта «Нескучный город». Проект реализуется по инициативе главы администрации города Тулы Евгения Авилова. На пяти площадках города творческие коллективы Городского концертного зала и Дома культуры «Косогорец» представляют концертно-развлекательные и интерактивные программы.

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