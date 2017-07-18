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18.07.2017 14:55 Сегодня по главным тульским улицам пройдет карнавальное шествие "Вести-Тула"





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Одна из них разместится на площади Ленина, вторая у главпочтамта, и ещё одна в Пушкинском сквере. В программе мероприятия шоу барабанщиков из Испании, театр кукол, итальянские спектакли, а также шоу огня, цирк марионеток, школа жонглёров, театр танца из Беларуси и многое другое. Фестиваль продлится шесть дней. В числе участников 54 российских и зарубежных коллектива, которые покажут 185 различных представлений.







Сегодня в Туле стартует 9-ый Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Начнётся он в 17.20 карнавальным шествием от улицы Каминского до площади Ленина. Далее откроются три площадки.Одна из них разместится на площади Ленина, вторая у главпочтамта, и ещё одна в Пушкинском сквере. В программе мероприятия шоу барабанщиков из Испании, театр кукол, итальянские спектакли, а также шоу огня, цирк марионеток, школа жонглёров, театр танца из Беларуси и многое другое. Фестиваль продлится шесть дней. В числе участников 54 российских и зарубежных коллектива, которые покажут 185 различных представлений.

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