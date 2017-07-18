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18.07.2017 14:44 Останки восьми советских солдат обнаружили поисковики из Новомосковска "Вести-Тула"





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Поисковики из Новомосковска обнаружили останки восьми советских солдат, которые были торжественно перезахоронены. В общей сложности поисковики обнаружили останки 195 советских воинов. У семи из них было личных опознавательных знаков (солдатские медальоны). Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, а с помощью еще трех установлены имена погибших защитников Отечества.





С 1 по 14 июля на территории соседнего региона проходила межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт-4». В масштабных работах приняли участие более 230 поисковиков из 17 областей России и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона.Поисковики из Новомосковска обнаружили останки восьми советских солдат, которые были торжественно перезахоронены. В общей сложности поисковики обнаружили останки 195 советских воинов. У семи из них было личных опознавательных знаков (солдатские медальоны). Одна капсула оказалась пуста, три медальона находятся на экспертизе, а с помощью еще трех установлены имена погибших защитников Отечества.

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