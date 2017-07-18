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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 14:33 В Туле в ближайшие три года отремонтируют 233 участка дорог
"Вести-Тула"



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На протяжении ближайших трёх лет в Туле отремонтируют 233 участка дорог. В приемке объектов, участвуют и жители Тулы. Так, на улице Короленко отремонтировано около 1600 квадратных метров дорожного полотна на сумму около одного миллиона 300 тысяч рублей. На улицах 1-й, 2-й и 3-ей Озёрной заменено около 2 тысяч квадратов асфальта стоимостью полтора миллиона.

На улице Каминского отремонтировано более 5 тысяч квадратных метров дороги - затрачено около 6 млн. руб. Ремонт выполнен с соблюдением технологических требований. Однако, есть замечания по качеству работ на Каминского. Подрядчик должен в ближайшее время всё исправить.

Реконструкция проводилась в рамках муниципальной программы. Перечень объектов, вошедших в программу, был сформирован с учетом обращений жителей.
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