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18.07.2017 14:22 В Ефремове 36 объектов попали в программу «Народный бюджет» "Вести-Тула"





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Также будет реконструировано девять участков дорог, причём восемь из них - в сельской местности. Два многоквартирных дома подали заявки на ремонт кровли, ещё один - на замену лифта.



Асфальтирование тротуаров в разных частях города, монтаж уличного освещения на селе и благоустройство парка имени Бунина - эти объекты тоже вошли в «Народный бюджет» этого года.





В программу «Народный бюджет» 2017 года попали 36 объектов Ефремова. Почти половина - это учреждения образования и культуры, в которых предусмотрены различные виды работ, начиная от ремонта кровель и фасадов и заканчивая благоустройством территории.Также будет реконструировано девять участков дорог, причём восемь из них - в сельской местности. Два многоквартирных дома подали заявки на ремонт кровли, ещё один - на замену лифта.Асфальтирование тротуаров в разных частях города, монтаж уличного освещения на селе и благоустройство парка имени Бунина - эти объекты тоже вошли в «Народный бюджет» этого года.

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