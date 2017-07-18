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|18.07.2017 14:16 Тульский Роспотребнадзор забраковал 79 партий алкогольной продукции
|"Вести-Тула"
225 объектов, осуществляющих оборот алкогольной продукции, проверено региональным управлением Роспотребнадзора за первое полугодие текущего года. Нарушения законодательства и нормативно правовых актов установлены на 213 объектах, а это 95%.
Забраковано 79 партий алкогольной продукции в связи с несоответствием нормативной документации, отсутствием маркировки федеральными акцизными марками, сопроводительной документации, нарушением гарантийного срока и условий хранения алкогольной продукции. Вынесено 192 постановления об административном правонарушении. Общая сумма штрафов составила более 1 млн. рублей.
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