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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 13:58 Тульские предприятия представят свою продукцию на МАКС-2017
"Вести-Тула"



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Сегодня в работе 13-го Международного авиационно-космического салона «Макс-2017 принимает участие делегация Тульской области. Здесь в составе крупных холдингов тульские предприятия представляют свою продукцию.

Так НПО «СПЛАВ» представит неуправляемую авиационную ракету нового поколения. По сравнению с изделиями предыдущего поколения максимальная дальность стрельбы увеличена до одиннадцати километров. Ракета способна поражать цель в любых метеоусловиях и в любое время суток. Эта разработка открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет. Международный авиационно-космический салон продлится до 23 июля в Жуковском.












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