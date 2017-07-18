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18.07.2017 13:58 Тульские предприятия представят свою продукцию на МАКС-2017 "Вести-Тула"





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Так НПО «СПЛАВ» представит неуправляемую авиационную ракету нового поколения. По сравнению с изделиями предыдущего поколения максимальная дальность стрельбы увеличена до одиннадцати километров. Ракета способна поражать цель в любых метеоусловиях и в любое время суток. Эта разработка открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет. Международный авиационно-космический салон продлится до 23 июля в Жуковском.





Сегодня в работе 13-го Международного авиационно-космического салона «Макс-2017 принимает участие делегация Тульской области. Здесь в составе крупных холдингов тульские предприятия представляют свою продукцию.Так НПО «СПЛАВ» представит неуправляемую авиационную ракету нового поколения. По сравнению с изделиями предыдущего поколения максимальная дальность стрельбы увеличена до одиннадцати километров. Ракета способна поражать цель в любых метеоусловиях и в любое время суток. Эта разработка открывает возможность создания на ее основе целого ряда высокоэффективных авиационных боеприпасов, в том числе малогабаритных корректируемых и управляемых ракет. Международный авиационно-космический салон продлится до 23 июля в Жуковском.

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