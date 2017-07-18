НОВОСТИ | Общество







18.07.2017 13:45 Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Дубенский камень» "Вести-Тула"





| фото |



По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год подозреваемый, являясь руководителем предприятия, основным видом деятельности которого является добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня, умышленно предоставил в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения. В результате этого он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых на общую сумму свыше 41 млн. рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.





Генеральный директор ООО «Дубенский камень» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Региональным Следственным управлением Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год подозреваемый, являясь руководителем предприятия, основным видом деятельности которого является добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня, умышленно предоставил в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения. В результате этого он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых на общую сумму свыше 41 млн. рублей.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Читать @gtrktula

















