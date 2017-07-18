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|18.07.2017 13:45 Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Дубенский камень»
|"Вести-Тула"
Генеральный директор ООО «Дубенский камень» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Региональным Следственным управлением Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год подозреваемый, являясь руководителем предприятия, основным видом деятельности которого является добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня, умышленно предоставил в налоговые органы декларации, содержащие ложные сведения. В результате этого он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых на общую сумму свыше 41 млн. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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