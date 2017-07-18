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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 13:14 Супруги Редькины из Тулы отметили золотую свадьбу
Анастасия Октябрьская



| фото |
Как будто вчера – вспоминают супруги Редькины. А ведь с момента их свадьбы прошло полвека. И сейчас уже на золотой свадьбе со своими свидетелями они с особой теплотой вспоминают, и свадебное путешествие к берегу Чёрного моря, и самый важный и в тоже время волнительный момент – обмен кольцами.

Евгения Васильевна и Владимир Павлович были знакомы друг с другом задолго до свадьбы. Он учился в одном классе с её братом, позже она стала работать в одной школе с будущей свекровью. Но судьбоносная встреча произошла спустя время на Селезнёвском пруду в Плавском районе. «На велосипеде подъехал к пруду и увидел ее – она тоже ехала на велосипеде. И в этот момент я, как говориться, прозрел - вот она!», - рассказывает Владимир Редькин.

Влюбились, поженились, обзавелись детьми и внуками. И спустя 50 лет совместной жизни переехали в жилой комплекс «Петровский квартал» к пруду. Очень похожий на тот, на берегу которого раз и навсегда влюбились друг в друга.

Кстати отметить годовщину супружеской жизни Редькины решили здесь же, в «Петровском квартале» на территории парка. Через две-три недели будет грандиозное открытие пляжной и парковой зоны. Но уже сейчас жители микрорайона отдыхают на обустроенном пляже с речным песком, играют на баскетбольных и волейбольных площадках, катаются на велосипедах. На финишной прямой строительство ротонды.

И кто знает, может быть и супруги Редькины, вспомнив молодость, оседлают велосипед, и как в 1965-ом будут любоваться друг другом и живописным прудом.















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