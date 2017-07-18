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18.07.2017 12:37 Чемпионат мира по высшему пилотажу завершился в Туле Алина Фурсенко





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«Сам чемпионат проходит внутри кабины самолета, и бороться всегда приходится с самим собой. Особенно когда на первом упражнении показываешь лучший результат. Нужно удержаться на других упражнениях, не скатиться вниз. Стены помогают, дом помогает, родные мои помогают», - говорит победитель соревнований Олег Шполянский.



Звучал на награждении только российский гимн. В каждом из упражнений Шполянский так вырывался вперед, что догнать его было невозможно. Теперь, остается снять увесистые медали и повторить – уже просто так, для зрителей.



Как говорил маэстро, от винта. Железная птица отправляется в воздух и там остаются только он, Олег Шполянский и его самолет. Все обязательные программы закончены, остается произвольная. И честно говоря, для нас, наблюдателей, это будет похоже на танец. Точно не степенный вальс, скорее страстное танго, а местами легкая полька. Шполянский хулиганит в небе, взвиваясь в зенит и опускаясь так низко, что , кажется, заденет макушки зрителей.



Смотрят в небо сегодня и те, кто никогда туда не поднимался, и те, кто больше двух лет провел там, за облаками. Космонавт, герой Советского Союза и России, а сегодня глава федерации самолетного спорта Сергей Крикалев вручает награды и надеется тоже взять в руки штурвал, но уже просто для себя. Тем более, что к Туле отношение особое, один из первых своих чемпионатов он провел здесь, на аэродроме в Мясново. Потом он стал одной из точек, которые летчик наблюдал с орбиты, скучая по земле.



«Скучал, да. И мало того, в космосе смотришь на какие-то места на земле и особенно интересно смотреть на места, на которых бывал. Я из космоса находил те аэродромы, на которых летал. Летал на пилотаж на самолетах, на планерах, и показывал друзьям, как можно выполнять отдельные элементы, летая в космосе уже без всякого самолета, просто в невесомости», - рассказывает Сергей Крикалев.



И даже летчики, которым ни разу не довелось подняться на пьедестал, кажется, вовсе не выглядели расстроенными. Словом, небо – это навсегда. И возможно таких вот влюбленных в него людей Тула примет еще не раз – участники признались, над оружейной столицей еще махнули бы крылом.



На боку – значок второй поющей эскадрильи, как в фильме «В бой идут одни старики». Никаких ритуалов, перед вылетом только осмотр железной птицы. Олег Шполянский заявил о себе еще в первый день соревнований.«Сам чемпионат проходит внутри кабины самолета, и бороться всегда приходится с самим собой. Особенно когда на первом упражнении показываешь лучший результат. Нужно удержаться на других упражнениях, не скатиться вниз. Стены помогают, дом помогает, родные мои помогают», - говорит победитель соревнований Олег Шполянский.Звучал на награждении только российский гимн. В каждом из упражнений Шполянский так вырывался вперед, что догнать его было невозможно. Теперь, остается снять увесистые медали и повторить – уже просто так, для зрителей.Как говорил маэстро, от винта. Железная птица отправляется в воздух и там остаются только он, Олег Шполянский и его самолет. Все обязательные программы закончены, остается произвольная. И честно говоря, для нас, наблюдателей, это будет похоже на танец. Точно не степенный вальс, скорее страстное танго, а местами легкая полька. Шполянский хулиганит в небе, взвиваясь в зенит и опускаясь так низко, что , кажется, заденет макушки зрителей.Смотрят в небо сегодня и те, кто никогда туда не поднимался, и те, кто больше двух лет провел там, за облаками. Космонавт, герой Советского Союза и России, а сегодня глава федерации самолетного спорта Сергей Крикалев вручает награды и надеется тоже взять в руки штурвал, но уже просто для себя. Тем более, что к Туле отношение особое, один из первых своих чемпионатов он провел здесь, на аэродроме в Мясново. Потом он стал одной из точек, которые летчик наблюдал с орбиты, скучая по земле.«Скучал, да. И мало того, в космосе смотришь на какие-то места на земле и особенно интересно смотреть на места, на которых бывал. Я из космоса находил те аэродромы, на которых летал. Летал на пилотаж на самолетах, на планерах, и показывал друзьям, как можно выполнять отдельные элементы, летая в космосе уже без всякого самолета, просто в невесомости», - рассказывает Сергей Крикалев.И даже летчики, которым ни разу не довелось подняться на пьедестал, кажется, вовсе не выглядели расстроенными. Словом, небо – это навсегда. И возможно таких вот влюбленных в него людей Тула примет еще не раз – участники признались, над оружейной столицей еще махнули бы крылом.















Читать @gtrktula



















