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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 11:50 В Тульской области определились с размером выплат пострадавшим от стихии в Ефремове
"Вести-Тула"



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Размер компенсаций пострадавшим от стихии в Ефремове, как при материальных повреждениях, так и при причинении вреда здоровью. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.

По его словам, в случае госпитализации гражданин получит 25 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью, но без госпитализации – 10 тысяч рублей. На восстановление помещений в многоквартирных домах, пострадавших в результате урагана, будет выплачиваться компенсация в размере до 25 тысяч рублей. Для тех, кто проживает в индивидуальных жилых строениях, размер компенсации составит до 50 тысяч рублей. При поступлении от граждан документов все выплаты проведены. «Мы надеемся, что в течении месяца все основные выплаты у нас состоятся», - сказал Андрей Филиппов.














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