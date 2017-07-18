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18.07.2017 11:50 В Тульской области определились с размером выплат пострадавшим от стихии в Ефремове "Вести-Тула"





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По его словам, в случае госпитализации гражданин получит 25 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью, но без госпитализации – 10 тысяч рублей. На восстановление помещений в многоквартирных домах, пострадавших в результате урагана, будет выплачиваться компенсация в размере до 25 тысяч рублей. Для тех, кто проживает в индивидуальных жилых строениях, размер компенсации составит до 50 тысяч рублей. При поступлении от граждан документов все выплаты проведены. «Мы надеемся, что в течении месяца все основные выплаты у нас состоятся», - сказал Андрей Филиппов.

Размер компенсаций пострадавшим от стихии в Ефремове, как при материальных повреждениях, так и при причинении вреда здоровью. Об этом на заседании регионального правительства рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.По его словам, в случае госпитализации гражданин получит 25 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью, но без госпитализации – 10 тысяч рублей. На восстановление помещений в многоквартирных домах, пострадавших в результате урагана, будет выплачиваться компенсация в размере до 25 тысяч рублей. Для тех, кто проживает в индивидуальных жилых строениях, размер компенсации составит до 50 тысяч рублей. При поступлении от граждан документов все выплаты проведены. «Мы надеемся, что в течении месяца все основные выплаты у нас состоятся», - сказал Андрей Филиппов.









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