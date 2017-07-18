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НОВОСТИ | Общество



18.07.2017 11:26 Туляки смогли проконсультироваться у лучших врачей России
Мария Кузнецова



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Узкие специалисты для широкого круга. В составе сводной бригады - кардиолог, уролог, эндокринолог, в этом году еще и онколог. На прием к ним идут уже с результатами, обследования проводят здесь же - вот губернатору показывают мобильную лабораторию. А это цифровой рентген. Снимок на руки - всего через час. За день принимают до ста пациентов. Для многих это единственная возможность обследоваться оперативно и бесплатно.

«Планового обследования приходится ждать долго. Если за деньги, то конечно быстрее, но очень дорого – пенсии не хватает», - говорит жительница Алексина Наталья Шибанова.

Цифровую маммографию за две недели сделали полторы тысячи пациенток. Подозрительные снимки тут же смотрят специалисты в Москве - по телесвязи. Триста женщин теперь под наблюдением, 20 направлены на операцию. Медики называют это законченный случай. Важно не только обследовать, а вылечить.

«280 женщин, у которых обнаружены изменения, встали на учет. Теперь они будут находиться под постоянным наблюдением врачей», - рассказывает руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

В составе отряда даже реанимобиль. Шесть человек пришли на прием уже с инфарктом, сами ни подозревая об этом. Они спасены. 380 жителей области направлены по квоте в федеральные медицинские центры. Сводный отряд приезжает второй раз. По словам Владимира Уйбы, «…важно то, что мы уже второй год наблюдаем пациентов. То есть смотрим болезнь в динамике и вносим необходимые корректировки». «Мы сделаем все для того, чтобы такие акции, как «Выездная поликлиника» проходили и в дальнейшем», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Работа отряда организована в рамках проекта Единой России. «Агентство, отвечает за самые важные направления в медицинском обслуживании. Например, специалисты, которые следят за здоровьем космонавтов, сегодня обследуют население Тульской области», - говорит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Алексея Дюмина окружили жители Алексина, и стало ясно, почему так популярна «Выездная поликлиника». Качество медпомощи хромает. То врач не хочет выписывать направление на анализ, то нужного лекарства нет. Губернатор заметил - пора главврачу выходить из отпуска, да и до кадровых перестановок недалеко. По просьбе жителей Алексина для них будет дополнительный день работы «Выездной поликлиники».
















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