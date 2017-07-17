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17.07.2017 19:12 В городе Щёкино открыт первый в России памятник музыканту Игорю Талькову Вести-Тула





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Музыкант запечатлён обернувшимся к зрителю. И как предвидение звучат слова его песни: «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь...». И он вернулся на свою малую родину, где установлен первый в России памятник музыканту.



«Десятки, сотни тысяч, миллионы граждан любили и помнят нашего земляка Игоря Талькова, - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Жители области мечтали увековечить светлую память об этом человеке. Общественное мнение услышал губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. При огромной поддержке нашего земляка Бориса Александровича Сокола сегодня, наконец, мы увидим открытие».



«Творчество Талькова понятно всем, ведь оно раскрывает то близкое, что созвучно душе каждого человека. За свою короткую жизнь он успел сказать очень многое. Он говорил о любви к родине, о любви к женщине, о чести, достоинстве, о гражданской позиции. Для «Щёкиноазот» участвовать в этом проекте является делом чести», - рассказала директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щёкиноазот» Ирина Подчуфарова.



Он оглянулся, уходя в вечность. В Щёкине открыли памятник музыканту, поэту Игорю Талькову. Бронзовая скульптура известному на всю страну уроженцу этого города Тульской области появилась в местном парке по инициативе самих горожан и при поддержке главы региона Алексея Дюмина и компании «Щёкиноазот».Музыкант запечатлён обернувшимся к зрителю. И как предвидение звучат слова его песни: «Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь...». И он вернулся на свою малую родину, где установлен первый в России памятник музыканту.«Десятки, сотни тысяч, миллионы граждан любили и помнят нашего земляка Игоря Талькова, - сказал председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. - Жители области мечтали увековечить светлую память об этом человеке. Общественное мнение услышал губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. При огромной поддержке нашего земляка Бориса Александровича Сокола сегодня, наконец, мы увидим открытие».«Творчество Талькова понятно всем, ведь оно раскрывает то близкое, что созвучно душе каждого человека. За свою короткую жизнь он успел сказать очень многое. Он говорил о любви к родине, о любви к женщине, о чести, достоинстве, о гражданской позиции. Для «Щёкиноазот» участвовать в этом проекте является делом чести», - рассказала директор по управлению персоналом и социальному развитию компании «Щёкиноазот» Ирина Подчуфарова.





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