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17.07.2017 18:28 Тульские инспекторы ГИМС отправились на межрегиональные соревнования Вести-Тула





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Программа соревнований включает в себя не только теоретическую проверку знаний, но и проведение командной эстафеты, скоростного маневрирования на моторных лодках и гидроциклах, а также отработку элементов спасения утопающих и первой помощи. Тульскую область будут представлять инспекторы ГИМС Игорь Преображенский, Сергей Столповский, Иван Колосов и Виталий Черных.



Тульские спасатели на воде поборются за звание лучших в России. С 17 по 20 июля в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области пройдут Восьмые межрегиональные водно-моторные соревнования среди государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России. Свое мастерство покажут команды из 17 субъектов страны.Программа соревнований включает в себя не только теоретическую проверку знаний, но и проведение командной эстафеты, скоростного маневрирования на моторных лодках и гидроциклах, а также отработку элементов спасения утопающих и первой помощи. Тульскую область будут представлять инспекторы ГИМС Игорь Преображенский, Сергей Столповский, Иван Колосов и Виталий Черных.

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