НОВОСТИ | Общество







17.07.2017 17:37 В Туле провели зарядку для тех, кто весит более 100 килограммов Вести-Тула





| фото |



Все упражнения были направлены как раз на людей с низкой двигательной активностью, склонных к лишнему весу. Впрочем, наличие избыточных килограммов было не обязательным условием участия в этой зарядке, к ней мог присоединиться любой желающий, Здесь же у медиков можно было получить консультацию, сдать анализы на сахар и холестерин, рассчитать индекс массы тела.



Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тульской области Елена Гарина, «избыточная масса тела и низкая двигательная активность – важные факторы риска сердечнососудистых заболеваний, онкологических и ряда других. Задача акции – позиционировать эту проблему и сказать, куда человек может обратиться».



Фитнес-зарядка для тех, кто весит более ста килограммов, впервые прошла в Центральном парке Тулы. Эта профилактическая акция, направленная на вовлечение в занятия спортом и фитнесом людей с избыточной массой тела, собрала близ парковой эстрады несколько десятков человек.Все упражнения были направлены как раз на людей с низкой двигательной активностью, склонных к лишнему весу. Впрочем, наличие избыточных килограммов было не обязательным условием участия в этой зарядке, к ней мог присоединиться любой желающий, Здесь же у медиков можно было получить консультацию, сдать анализы на сахар и холестерин, рассчитать индекс массы тела.Как рассказала главный внештатный специалист по профилактической медицине департамента здравоохранения Тульской области Елена Гарина, «избыточная масса тела и низкая двигательная активность – важные факторы риска сердечнососудистых заболеваний, онкологических и ряда других. Задача акции – позиционировать эту проблему и сказать, куда человек может обратиться».





Читать @gtrktula

















