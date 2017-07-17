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17.07.2017 17:13 В Туле по вечерам трамваи не пойдут в сторону Щегловской засеки Вести-Тула





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Параллельно на улице Епифанской ведется замена рельсошпальной решетки (на участке от Ложевой до Пролетарской). Общая стоимость ремонта - более 142 миллионов рублей. Гарантийный срок на ремонт дается гарантия 5 лет (по аналогичной технологии в 2016 году были отремонтированы трамвайные пути на улицах Тимирязева и Михеева).



В связи с проведением укладки дорожного покрытия вдоль трамвайных путей по улице Марата (на участке от Каракозова до Ложевой) будет приостановлено движение трамваев, работающих на маршрутах № 3 и № 7. Ограничение будет действовать с 21 часа до 5 утра. При благоприятных погодных условиях укладка верхнего слоя асфальта на трамвайных путях завершится через две недели.Параллельно на улице Епифанской ведется замена рельсошпальной решетки (на участке от Ложевой до Пролетарской). Общая стоимость ремонта - более 142 миллионов рублей. Гарантийный срок на ремонт дается гарантия 5 лет (по аналогичной технологии в 2016 году были отремонтированы трамвайные пути на улицах Тимирязева и Михеева).

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