Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 17:03 Девятый «Театральный дворик» в Туле пройдёт на семи площадках
Вести-Тула

Девятый «Театральный дворик» в Туле пройдёт на семи площадках

| фото |
Во вторник 18 июля в Туле стартует IX Фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Подробности проведения сегодня обсуждали на оперативном совещании в администрации города. Начнется все с карнавала. Гости пройдут от улицы Каминского по проспекту Ленина к главной площади города, где и будет дан старт.

Хедлайнер - барабанщики из Испании - шоу «Brincadeira». Параллельно туляков ждут еще на двух площадках: возле главпочтамта и Пушкинском сквере. Для зрителей подготовили спектакли, перформансы и концерты около 500 артистов из России, Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран.

Начальник Управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы Ольга Масальская рассказала, что «на протяжении шести дней фестиваля будут работать несколько площадок в вечернее время – у главпочтамта, в Пушкинском сквере, у памятника Л. Н. Толстому и на площади у торгово-развлекательного центра «Ликёрка лофт». Новой для фестиваля точкой станет Тульский кремль. В субботу 22 июля выступления пройдут на семи площадках кремля. В воскресенье 23 июля, в день закрытия, семь фестивальных площадок будут размещены на набережной реки Упы. Окончание ознаменуется часовым фаер-шоу и фейерверком».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.