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17.07.2017 17:03 Девятый «Театральный дворик» в Туле пройдёт на семи площадках Вести-Тула





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Хедлайнер - барабанщики из Испании - шоу «Brincadeira». Параллельно туляков ждут еще на двух площадках: возле главпочтамта и Пушкинском сквере. Для зрителей подготовили спектакли, перформансы и концерты около 500 артистов из России, Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран.



Начальник Управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы Ольга Масальская рассказала, что «на протяжении шести дней фестиваля будут работать несколько площадок в вечернее время – у главпочтамта, в Пушкинском сквере, у памятника Л. Н. Толстому и на площади у торгово-развлекательного центра «Ликёрка лофт». Новой для фестиваля точкой станет Тульский кремль. В субботу 22 июля выступления пройдут на семи площадках кремля. В воскресенье 23 июля, в день закрытия, семь фестивальных площадок будут размещены на набережной реки Упы. Окончание ознаменуется часовым фаер-шоу и фейерверком».



Во вторник 18 июля в Туле стартует IX Фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Подробности проведения сегодня обсуждали на оперативном совещании в администрации города. Начнется все с карнавала. Гости пройдут от улицы Каминского по проспекту Ленина к главной площади города, где и будет дан старт.Хедлайнер - барабанщики из Испании - шоу «Brincadeira». Параллельно туляков ждут еще на двух площадках: возле главпочтамта и Пушкинском сквере. Для зрителей подготовили спектакли, перформансы и концерты около 500 артистов из России, Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран.Начальник Управления по спорту, культуре и молодежной политике администрации Тулы Ольга Масальская рассказала, что «на протяжении шести дней фестиваля будут работать несколько площадок в вечернее время – у главпочтамта, в Пушкинском сквере, у памятника Л. Н. Толстому и на площади у торгово-развлекательного центра «Ликёрка лофт». Новой для фестиваля точкой станет Тульский кремль. В субботу 22 июля выступления пройдут на семи площадках кремля. В воскресенье 23 июля, в день закрытия, семь фестивальных площадок будут размещены на набережной реки Упы. Окончание ознаменуется часовым фаер-шоу и фейерверком».





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