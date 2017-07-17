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17.07.2017 16:18 Тульский Роспотребнадзор провёл горячую линию для туристов Вести-Тула





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Также особую заинтересованность вызвали вопросы профилактики карантинных и клещевых инфекций, вакцинации перед выездом в различные страны мира, обеспечения питьевой водой и другие. Консультирование потребителей по вопросам качества и безопасности товаров и услуг, в том числе в сфере туризма, на территории региона продолжается в рамках работы постоянно действующей телефонной горячей линии Управления 55-55-50.



Подведены итоги работы тематической горячей линии по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. За время её работы в Управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 183 обращения. Большинство звонивших потребителей интересовали такие вопросы, как возврат денег за несостоявшийся тур, алгоритм действий при получении услуг с недостатками, права пассажиров при задержке авиарейсов, изменение сроков туристской поездки.Также особую заинтересованность вызвали вопросы профилактики карантинных и клещевых инфекций, вакцинации перед выездом в различные страны мира, обеспечения питьевой водой и другие. Консультирование потребителей по вопросам качества и безопасности товаров и услуг, в том числе в сфере туризма, на территории региона продолжается в рамках работы постоянно действующей телефонной горячей линии Управления 55-55-50.

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