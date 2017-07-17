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НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 16:09 В кремле отпраздновали День иконы Николы Тульского
Анастасия Октябрьская

В кремле отпраздновали День иконы Николы Тульского

| фото |
День иконы Николы Тульского, который отметили в эту субботу, считают своим не только духовенство, но и здешние казаки. По преданию в начале 16 века икону Николы Тульского нашёл днепровский казак Ермолай на этом самом месте возле кремля. В честь этого был построен храм Николы, но он не сохранился до наших дней. А сегодня на этом месте стоит Преображенская церковь Успенского монастыря.

А ровно 465 лет назад в 1552 году эта икона не пустила в Тулу врага. В то время как практически весь военный гарнизон в составе войска Ивана Грозного брал Казань, к стенам нашей тульской крепости подошла многотысячная орда крымского хана Девлет-Гирея, усиленная турками. Но, несмотря на численное превосходство врага, супостатов мы в крепость не пустили. Тогда, как и сегодня, туляки вышли на крестный ход во главе с иконой Николы Тульского и молили о заступничестве и покровительстве.

Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей Альховик рассказал, что «история могла бы повернуться совершенно по-другому. Это очень значимое событие не только для Тулы, это значимое событие для всей России. Иван Грозный велел заложить один из первых православных храмов в Казани в честь иконы Николы Тульского».
Увы, сегодня не каждый туляк может похвастаться такими знаниями об обороне собственного города. А вот казаки себе такого позволить не могут. Первое, что их отличает – безупречное владение историей. Казачка Лиза Шведова в свои 14 знает, какой ценой нашим предкам удалось сохранить за собой эту крепость, и безупречно владеет холодным оружием казаков – шашкой. «Когда я первый раз начала крутить шашкой, я проколола ногу себе насквозь. Но потом посидела и дальше начала крутить», - рассказала Лиза.

«Терпи казак, атаманом будешь». Вот как раз таки терпение, честь, достоинство, патриотизм и воспитывает казачество с малых лет. Главной же своей задачей в современной России казаки считают подготовку молодежи к службе в рядах российской армии. И имеют на это поддержку верховного главнокомандующего. Владимир Путин в одном из своих интервью заявил, что «задача государства – всячески помогать казакам, ведь это часть нашей культуры».













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