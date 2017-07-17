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НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 15:31 Губернатор Алексей Дюмин встретился с казаками
Вести-Тула

Губернатор Алексей Дюмин встретился с казаками

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Десять казачьих обществ, а это без малого 800 человек, сегодня действуют на территории Тульской области. С представителями казачества встретился губернатор Алексей Дюмин. Глава региона, входящий в состав Совета при президенте России по делам казачества, отметил огромную роль представителей этого общества в истории страны и в современной действительности.

«Казачество активно участвует в общественной жизни региона, проводит большую работу по подготовке и призыву молодых казаков на военную службу, - сказал губернатор. – Ценным является вклад в военно-патриотическое воспитание, в том числе мероприятия по вневойсковой подготовке».

Западное окружное казачье общество по итогам 2016 года стало лучшим в ЦФО по подготовке молодёжи к военной службе. Президентом России утверждена стратегия развития государственной политики в отношении казачества до 2020 года. Для её реализации на местах губернатор поручил министерствам внутренней политики, культуры, образования, молодёжной политики и комитету печати разработать программы для казачества и включить их в региональные перечни.

Уже сейчас в четырёх образовательных учреждениях области действует шесть казачьих классов. Для организации штаба казачеству передано в безвозмездное пользование здание на улице Металлистов в Туле. Рабочую группу по делам казачества возглавляет Валерий Шерин. С какими ведомствами уже сейчас тесно сотрудничают казаки - доложил атаман Алексей Альховик: «Западное окружное казачье общество совместно с министерством молодежной политики Тульской области регулярно проводит региональные этапы всероссийских соревнований казачьей молодежи и направляет команды для участия в войсковых этапах этих соревнований. Западным окружным казачьим обществом заключены соглашения о сотрудничестве с региональными управлениями МВД, МЧС, УФСИН, министерством образования Тульской области, отделением ДОСААФ, Тульской и Белевской епархиями РПЦ. Общество тесно взаимодействует с военным комиссариатом».

Также на встрече глава региона вручил отличившимся представителям казачьего общества благодарности. Атаману Богородицкого городского казачьего общества Юрию Мошкину присвоен чин есаула.















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