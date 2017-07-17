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НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 12:37 В посёлке Ленинском реконструируют стадион
"Вести-Тула"



| фото |
Ко дню города Тулы жителям посёлка Ленинский подарят стадион. Работы по реконструкции местной арены «Химик» уже ведутся. Прославилось на всю область это ещё недавно заброшенное место в апреле этого года, когда Алексей Дюмин инициировал проведение здесь субботника.

С тех пор изменилось тут многое. Выровнено и подстрижено само поле, возле него сделана дренажная система и уложена основа под беговые дорожки. Также начата реконструкция трибун и хоккейной коробки. Уже видны очертания будущей универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта.

Стадион станет хорошим подспорьем для занятий спортивной школы «Олипм», где тренируются ребята в возрасте от 6 до 23 лет. «У нас в школе много детей – 455 человек на сегодняшний день. В сентябре их станет еще больше. На стадионе будут проходить чемпионат и первенство Тульской области по футболу, планируется открытие отделения хоккея», - рассказывает директор спортивной школы «Олипм» Олег Ермаков.















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