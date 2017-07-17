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17.07.2017 12:37 В посёлке Ленинском реконструируют стадион "Вести-Тула"





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С тех пор изменилось тут многое. Выровнено и подстрижено само поле, возле него сделана дренажная система и уложена основа под беговые дорожки. Также начата реконструкция трибун и хоккейной коробки. Уже видны очертания будущей универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта.



Стадион станет хорошим подспорьем для занятий спортивной школы «Олипм», где тренируются ребята в возрасте от 6 до 23 лет. «У нас в школе много детей – 455 человек на сегодняшний день. В сентябре их станет еще больше. На стадионе будут проходить чемпионат и первенство Тульской области по футболу, планируется открытие отделения хоккея», - рассказывает директор спортивной школы «Олипм» Олег Ермаков.



Ко дню города Тулы жителям посёлка Ленинский подарят стадион. Работы по реконструкции местной арены «Химик» уже ведутся. Прославилось на всю область это ещё недавно заброшенное место в апреле этого года, когда Алексей Дюмин инициировал проведение здесь субботника.С тех пор изменилось тут многое. Выровнено и подстрижено само поле, возле него сделана дренажная система и уложена основа под беговые дорожки. Также начата реконструкция трибун и хоккейной коробки. Уже видны очертания будущей универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта.Стадион станет хорошим подспорьем для занятий спортивной школы «Олипм», где тренируются ребята в возрасте от 6 до 23 лет. «У нас в школе много детей – 455 человек на сегодняшний день. В сентябре их станет еще больше. На стадионе будут проходить чемпионат и первенство Тульской области по футболу, планируется открытие отделения хоккея», - рассказывает директор спортивной школы «Олипм» Олег Ермаков.









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