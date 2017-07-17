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НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 12:13 Историк из Грузии отправился в поход ради примирения народов России и Грузии
"Вести-Тула"



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Ради мира и согласия. Через Тулу прошагали двое примечательных мужчин. Внимание жителей областного центра они привлекли своим внешним видом.

Необычный поход до Москвы затеял 48-летний историк из Грузии. Эмзар Шаликашвили отправился в путь из своего родного города Телави в День Победы ради примирения братских народов России и Грузии. К мужчине в Волгограде присоединился ещё один путешественник - Ян Махачек из Чехии.

Более двух тысяч километров в пути, массивные рюкзаки с самым необходимым и огромное желание добраться до Москвы 24 июля - день георгиевского трактата. Договор о покровительстве Российской империи с грузинским царством был подписан в конце 18-го века. Тогда Грузия перешла под протекторат России, что собственно и спасло грузин от истребления турками и персами.

«Я очень люблю Россию, уважаю русских людей, моих славянских братьев. Когда я узнал о том, что Эмзар Шаликашвили отравился в этот поход, я тут же решил к нему присоединиться», - говорит Ян Махачек.














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