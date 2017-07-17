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НОВОСТИ | Общество



17.07.2017 11:49 Во сколько тулякам обойдется кастрюля окрошки?
Анастасия Октябрьская



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Пускай лето в этом году немного забыло, что оно лето. Но даже в такой дождливый и хмурый летний день нет лучше и полезней блюда, чем любимая всеми окрошка. Посчитаем, во сколько рублей сегодня обойдётся тулякам этот витаминный летний суп.

Начнём с самого дорогого ингредиента – мясной составляющей. 300 граммов варёной колбасы в среднем будет стоить 120-150 рублей. Люксовый вариант – это окрошка с говядиной. Она обойдётся рублей на 50 дороже. Переходим к овощам.

Ранний картофель для приготовления окрошки обошёлся в 15 рублей. Ещё нам потребуются огурцы. Ими это блюдо не испортишь, можно смело брать 4-5 штук. Цена на них, несмотря на разгар сезона – кусается. Почти в два раза выше, чем в июле прошлого года. За полкило мы отдали 45 рублей.

Абсолютный залог успеха – свежая и ароматная зелень. И чем её больше, чем разнообразней она, тем полезнее получится это летнее первое блюдо. Укроп и лук обошёлся нам по 20 рублей за пучок. Можно ещё добавить кинзу, но это на любителя. Редис для цвета и свежести.

Отправляем в корзину с продуктами ещё яйца, сметану и квас. Квас, кстати, в случае с окрошкой – всему голова. Тут лучше не экономить на магазинном сладком, а купить настоящий разливной с ярковыраженным хлебным ароматом.

Подытожим – набор ингредиентов на кастрюлю окрошки обошёлся нам без малого в 400 рублей. И это в разгар сезона. Остаётся надеяться, что лето ещё одумается, придут тёплые деньки. Снизятся цены на овощи и зелень. А окрошка вновь вернёт себе статус бюджетного летнего блюда.
















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