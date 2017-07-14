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НОВОСТИ | Общество



14.07.2017 18:50 Поликлиники в тульских больницах станут «бережливыми»
"Вести-Тула"



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«Бережливая поликлиника» скоро появится в Туле. Это проект, цель которого качественно преобразовать медицинские учреждения нашего региона. Речь идёт и о записи к специалисту, и о времени ожидании приёма, и об отношении персонала.

Сегодня министр здравоохранения нашего региона Андрей Третьяков встретился с врачами и представителями общественности в поликлинике детской инфекционной больницы №2 на улице Марата в Туле. Здесь будет организована зона комфортного ожидания. Уже сейчас из регистратуры переносят карточки на хранение в другое место. В ближайших планах убрать стёкла между сотрудниками и пациентами. Каждый посетитель сможет оставить пожелания и оценку работы на «доске проблем».

Детская инфекционная больница №2 не единственная, где будет внедрен проект «Бережливая поликлиника». «Губернатор и правительство региона поддерживают этот проект. Буквально вчера глава региона выделил нам дополнительно 15 миллионов рублей на ремонт взрослой поликлиники в городской больнице №9. За счет этих средств можно будет сделать половину необходимого ремонта», - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

Региональный министр здравоохранения запланировал встретиться с персоналом поликлиники и общественностью уже в сентябре, чтобы оценить, что уже сделано.
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