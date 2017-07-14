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НОВОСТИ | Общество



14.07.2017 18:35 В новый рейтинг УК Тульской области могут быть внесены коррективы
"Вести-Тула"



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Новый рейтинг управляющих компаний готовится к публикации. Каждая новая его редакция отличается от предыдущей не только расстановкой УК по количеству набранных баллов, но и критериями оценки. Эксперты сферы ЖКХ продолжают редактировать их перечень.

Так, например, есть предложение, пересмотреть такой критерий, как степень износа домов (тут может не обойтись без субъективности) и заменить его средним возрастом построек. Кроме того довольно размытое понятие «финансовая устойчивость» компании предлагается заменить и теперь учитывать, были ли у руководства УК «нехорошие» истории банкротства, когда одно юридическое лицо закрывалось, и тут же открывалось новое.

Также, помимо качества услуг, специалисты предлагают добавить и критерий их стоимости. Это уже не для экспертов, а для жителей. Создать систему, в которой собственники могли бы видеть, сколько стоит обслуживание их дома у других управляющих компаний. И это далеко не все предложения, из числа тех, что были озвучены сегодня на очередном заседании рабочей группы по формированию очередного рейтинга УК.

Как рассказал заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров «…был ряд предложений, в том числе и от руководителей ресурсоснабжающих организаций, по поводу включения задолженности перед более широким спектром компаний-ресурсников. Сейчас в рейтинге это задолженность перед «Теплосетью» и «Водоканалом».

«Что касается «ТНС-энерго», то, к сожалению не все управляющие компании до настоящего момента заключили с ней договоры. Причины разные. Однозначно обвинять ни одних, ни других в этой истории. Сейчас мы очень серьезную работу в этом направлении ведем. Можно сказать с большой долей вероятности, что в течение нескольких месяцев все УК заключат договор с «ТНС-энерго». Тогда задолженность, в том числе и перед энергетиками тоже будет включена в рейтинг», - рассказывает начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин.

Кроме того, специалисты планируют изменить и вид самого рейтинга. К примеру, особым значком на нём будут обозначаться компании-новички. Перечень станет динамичным. К нему добавится инфографика, которая будет показывать движение определённой УК от рейтинга к рейтингу.

«Сейчас в рейтинг не включаются УК, в отношении которых ведется конкурсное производство и которые находятся в стадии банкротства и компании, в отношении руководителей которых ведутся следственные действия в части их деятельности по управлению многоквартирными домами. Поступили предложения, и мы их поддерживаем, такие компанию не только оставлять за скобками рейтинга, но и публиковать их отдельным списком», - говорит Алексей Бирюлин.
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