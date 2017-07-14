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14.07.2017 16:28 Плавск стал городом воинской доблести "Вести-Тула"





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«Присвоение подобных званий позволяет поднять интерес к собственной истории. Кроме того, люди начинают иначе относить к тому месту, где они живут: убирают мусор, создают парки и скверы, думают о том, как навести порядок и создать комфортную среду», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

По решению Тульской областной Думы, город Плавск отныне считается городом воинской доблести, а деревни Горбачево вблизи Плавска и Кострово в Алексинском районе - населенными пунктами воинской доблести.«Присвоение подобных званий позволяет поднять интерес к собственной истории. Кроме того, люди начинают иначе относить к тому месту, где они живут: убирают мусор, создают парки и скверы, думают о том, как навести порядок и создать комфортную среду», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.













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